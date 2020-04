Vinte e cinco utentes e nove trabalhadores de lar em Alvaiázere estão infetados

"Dos 44 testes efetuados a utentes e colaboradores da instituição, determinou-se a infeção de 25 idosos (registando-se que apenas dois apresentaram testes negativos) e de nove colaboradores, de um total de 17", informa a Câmara, numa nota de imprensa, revelando que os resultados dos testes efetuados na sexta-feira foram conhecidos hoje.

O Município de Alvaiázere acrescenta que procedeu à ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, "depois de se detetar uma infeção generalizada no lar `Solar Dona Maria`, no lugar de Carvalhal, freguesia de Maçãs de Dona Maria, diagnosticada após os resultados dos testes promovidos pela autarquia e cujos resultados foram remetidos para as autoridades de saúde", refere a nota.

Com vista a "atenuar os impactos inevitáveis deste surto, aparentemente ainda localizado", a autarquia liderada por Célia Marques garantiu a prestação de serviços de enfermagem, "para assegurar os devidos cuidados aos utentes da instituição, agradecendo-se, desde já, a todos os enfermeiros que se disponibilizaram para este efeito".

Foi ainda cedido equipamento de proteção individual a todos os profissionais da instituição, de forma a assegurar a sua segurança, e foram efetuados contactos com a ACREDEM - Associação Social Cultural, Recreativa e Desportiva de Maçãs de Dona Maria para garantir as refeições a todos os utentes do lar.

A Câmara disponibilizou também alojamento para utentes e profissionais e instalou um hospital de campanha no Pavilhão Desportivo de Alvaiázere, com 30 camas, 20 das quais articuladas, com condições de conforto e salubridade, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia e de várias instituições particulares de solidariedade social.

A autarquia recomenda a "adoção de todas as práticas com vista à redução da propagação da doença, sendo de especial importância o isolamento social de todos os cidadãos, podendo estes aceder aos serviços de abastecimento de alimentos e de medicamentos, que estão a ser promovidos pelas juntas de freguesia e pelo Município".

A notícia da infeção generalizada no lar tinha já sido avançada pela revista `Sábado` ao início da tarde de hoje.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.