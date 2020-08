Violência doméstica já fez dez vítimas este ano. Todas mulheres

Foto: Reuters

O Observatório de Mulheres Assassinadas revela que dez mulheres foram mortas em Portugal, desde o início do ano, em contexto de violência doméstica. Apesar de os dados registarem uma descida do número de vítimas, face ao ano passado, as tentativas de homicídio aumentaram.

A investigadora Cátia Pontedeira, que pertence a este grupo de trabalho da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, dá conta dos registos conhecidos, desde janeiro, até ao dia 15 de Agosto.



Cátia Pontedeira assinala também que a pandemia acabou por ter impacto no fenómeno da violência contra mulheres.



Quem procurar ajuda pode fazê-lo através do Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica, com o número de telefone "gratuito, confidencial e disponível 24 horas por dia": 800 202 148.