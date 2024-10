Na fase inicial do discurso de encerramento, o líder do PSD e primeiro-ministro referiu-se a José Pedro Aguiar-Branco: "Um privilégio ver em si um representante das instituições democráticas em Portugal e o garante do debate democrático"., que ditou o adiamento do Congresso social-democrata. Palavras que fizeram levantar parte da plateia."Não insultámos ninguém, nem diminuímos ninguém", vincou."Foco e Esperança" seriam as "palavras-chave" enunciadas neste discurso de Luís Montenegro:

"Olhamos pouco para o lado"

Colocando a tónica na "esperança na sociedade", o chefe do Executivo da AD disse-se "de olhos postos no futuro"."Olhamos pouco para o lado", observou.Em matéria de, referiu a assinatura de acordo histórico com Espanha para "garantir caudais mínimos no Rio Tejo" e um programa de infraestruturas da água."Em segundo lugar,, reforçar a visibilidade das polícias na rua, a videovigilância, criar equipas multiforças que vão integrar PJ, GNR, PSP, ASAE e Autoridadade Tributária, para combater tráfico de droga, tráfico e abuso de seres humanos e a imigração ilegal".

Discurso de encerramento do 42.º Congresso do PSD na íntegra

Quanto à, Montenegro prometeu "duplicar o valor do apoio para a autonomização das vítimas", num investimento de 25 milhões de euros.Duplicar o valor do apoio para a autonomização das vítimas, mais investimento teleassistência e transporte das vítimas e mulheres acolhidas fora da área de residência acesso a saúde - foram estas as medidas elencadas por Montenegro.

Coesão territorial e reabilitação urbana



Em matéria de, o líder social-democrata anunciou o lançamento de um projeto de reabilitação da Área Metropolitana de Lisboa,para "erguer uma grande pólis com duas margens".O plano passa pela criação de uma sociedade de reabilitação urbana, com o nome de Parque Humberto Delgado, no arco ribeirinho sul - Almada, Barreiro e Seixal -, um segundo pólo nos municípios de Oeiras e Lisboa e um terceiro nos municípios de Lisboa e loures, "aproveitando terrenos na zona do aeroporto".

Passando ao, o presidente do PSD prometeu aumentar a comparticipação por sala, no pré-escolar, e novos contratos de associação"Vamos garantir a universalidade do pré-escolar", comprometeu-se também o governante.

Saúde e imigração

, anunciou também Montenegro.Em sétimo lugar,O dirigente partidário"Nada, mesmo nada, nos pode impedir daquilo que está nas nossas mãos para fazer", enfatizaria, por último, Luís Montenegro. Par acrescentar: