A ascensão dos pequenos partidos e a queda dos médios. Como estava e como fica agora o Parlamento

O mapa do Parlamento está também agora ainda mais pintado com as cores do PS, que conquistou a tão desejada maioria absoluta.

Numa altura em que faltam apenas apurar os resultados dos círculos de emigração, o Partido Socialista obteve 41,68 por cento dos votos, o que se traduz em 117 deputados (mais nove do que nas eleições de 2019).

Rui Rio, que desde o início disse estar “picado para ganhar as legislativas”, assumiu-se como “principal responsável” pelo resultado “substancialmente abaixo do esperado” e abriu a porta à demissão.Mas a principal alteração no Parlamento está nos pequenos e médios partidos.O partido de André Ventura, constituído em 2019, foi um dos grandes vencedores da noite.Por sua vez, na bancada da esquerda, o Bloco de Esquerda cai para quinta força política, tendo perdido 14 deputados.A CDU conta, assim, com mais uma cedeira do que o BE no Parlamento.

Os Verdes (PEV), que marcavam presença na Assembleia da República com os deputados Mariana Silva e José Luís Ferreira, perderam representação parlamentar.

Em 2019, o partido foi o quinto mais votado, elegendo cinco deputados. Os maus resultados levaram o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, a apresentar a demissão na noite de domingo.A noite eleitoral também não foi favorável ao PAN, que perdeu a sua bancada parlamentar de quatro deputados e fica agora apenas representado pela sua líder partidária, Inês Sousa Real.O Livre mantém, por sua vez, um deputado no Parlamento, conseguindo melhores resultados em concelhos mais jovens e com indicadores ambientais acima da média nacional. Apesar de não ter alcançado o objetivo de obter um grupo parlamentar, o partido atingiu o seu melhor resultado de sempre em legislativas. De recordar que a deputada eleita em 2019, Joacine Katar Moreira, tinha passado a estar no parlamento como independente.