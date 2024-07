Albuquerque diz-se confiante e promete levar Programa do Governo da Madeira "até ao fim"

O líder regional destacou ainda algumas das propostas que surgiram das conversações: no caso do PAN,; no caso da IL,; no caso do Chega,; e, no caso do CDS, procurar em sede de concertação social“Obviamente, na sequência dessas negociações, que foram ultimadas ontem, nós neste momento temos condições de apresentar o programa do Governo”, declarou aos jornalistas.“Não há certezas taxativas, mas”, insistiu.Miguel Albuquerque frisou que o sentido de voto cabe a cada partido, mas que “no quadro de uma democracia pluralista parlamentar madura, nós fizemos aquilo que tínhamos de fazer”, nomeadamente “estabelecer vias de diálogo, vias de concertação no sentido de colocarmos os interesses da região e da população acima dos interesses partidários”.“Estamos muito satisfeitos ee, sobretudo, um sentido de diálogo que acho que é importante e que nos coloca numa condição favorável à apresentação do programa do Governo”, afirmou., indicou o presidente da Assembleia Legislativa regional, José Manuel Rodrigues."Iniciar-se-á com uma intervenção do senhor presidente do governo, 15 minutos, e segue-se o período de pedidos de esclarecimento, que podem ser dirigidos quer ao presidente do governo, quer aos secretários regionais", explicou.De acordo com o presidente do parlamento, o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024 poderá ser discutido e votado ainda no decurso deste mês."A ideia é que, se o Programa de Governo passar, se possa ainda na terceira semana de julho debater o Orçamento regional, ou na última semana de julho", disse José Manuel Rodrigues, para logo reforçar:

Tensão no Governo Regional

No passado dia 19, o chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, anuncioue com votação prevista para o dia seguinte.O documento seria chumbado, uma vez que PS, JPP e Chega, que somam um total de 24 deputados dos 47 do hemiciclo (o correspondente a uma maioria absoluta), anunciaram o voto contra.Neste cenário,visando consensualizar um Programa do Governo. PS e JPP rejeitaram. Após as negociações (sem a presença de Miguel Albuquerque nos encontros), o deputado único da IL informou que iria abster-se e a eleita do PAN mostrou-se disponível para viabilizar a proposta.Já o Chega remeteu a divulgação do sentido de voto para a votação no parlamento do arquipélago.

c/ Lusa