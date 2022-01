Ana Drago apoia campanha do BE e elogia convite de Catarina Martins a Costa

Tal como já tinha acontecido nas presidenciais de há um ano com a candidatura de Marisa Matias, Ana Drago, que saiu do partido em julho de 2014 por divergências políticas, juntou-se hoje à campanha das legislativas do BE, tendo cumprimentado e conversado no início da arruada na Rua Morais Soares com a coordenadora do BE, Catarina Martins.

"Eu creio que o Bloco colocou em cima da mesa a proposta de que quem tem a expectativa de ter uma governação que enfrente os problemas do país, e, portanto, um governo à esquerda, é necessária. É preciso no dia 31 haver um processo de negociação para se estabelecer um acordo de governação", disse aos jornalistas depois de uma breve conversa com Catarina Martins e Mariana Mortágua.

Ana Drago deixou claro que estava presente no início da arruada para "dar um abraço" numa campanha do seu antigo partido que "está a ser forte e muito necessária ao país".

"Eu acho que a política não pode ser feita naquele estilo que António Costa tem tido nesta campanha sobre as desconfianças, o mal-estar, as alegrias, o mal-estar, as alegrias, as simpatias. Não é sobre essa matéria, mas sim se temos gente que está à frente dos partidos que está disponível para enfrentar todas as dificuldades que temos", defendeu.

Para Ana Drago, a coordenadora do BE tem tido essa liderança.

"A Catarina tem colocado em cima da mesa as questões que eu bem sei que são difíceis de responder e que exigem muito trabalho e muita dedicação e que à esquerda não são consensuais as soluções, mas colocou também a maneira de o resolver: no dia 31, vamos conversar sobre estas matérias", elogiou.

Para a antiga deputada do BE, "aquilo que está a ser feito não é o suficiente" e o país tem "muitos problemas", considerando fundamental começar as discussões pela "legislação laboral, salários e serviços públicos".

"O PS tem um problema que é ao nível programático não apresenta um horizonte de melhoria de vida. Aquilo que foram os anos de geringonça responderam a muita coisa (...), mas temos que andar para a frente", apelou.

Por isso, Ana Drago insiste que "é necessário fazer aquilo que a Catarina disse", ou seja, na segunda-feira "discutirem sobre as matérias difíceis" para poder "haver um Governo de esquerda".