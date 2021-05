Ângelo Correia diz que Cavaco não sabe suficientemente de Defesa

Propostas que serão debatidas no Parlamento e que são motivo de críticas nas Forças Armadas, mas também dentro do próprio PSD.Depois de Cavaco Silva ter dito que seria "chocante" o PSD aprovar a reforma das Forças Armadas, Ângelo Correia desvaloriza. Afirma que a posição do PSD, favorável a esta reforma, é coerente com o que o partido vem defendendo há cerca de 20 anos.

As propostas do Governo que alteram a Lei de Defesa Nacional e a Lei Orgânica das Forças Armadas, aprovadas em Conselho de Ministros no dia 8 de abril, centralizam competências no Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), alterando a estrutura superior de comando.







Apesar da oposição pública de Ramalho Eanes e Cavaco Silva, o Parlamento prepara-se para aprovar as alterações legislativas.