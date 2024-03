Após audiência com Ventura. Marcelo diz que "não comenta" declarações de partidos ou notícias

Momentos depois, o gabinete da Presidência emitiu uma “Como tem repetidamente afirmado o Presidente da República não comenta declarações de partidos políticos nem notícias de jornais”.



Após a reunião desta segunda-feira em Belém, André Ventura disse que questionou o presidente da República sobre a notícia publicada há duas semanas que dava conta que Marcelo se opunha à presença do Chega no Executivo.



Repetindo as palavras de Marcelo, Ventura disse que o chefe de Estado afirmou que “não fazia nenhum sentido” colocar um entrave à entrada do Chega do Governo, salientando que “quem escolhe é o povo”.







Nas declarações aos jornalistas após a audiência em Belém, Ventura afirmou que ainda não há acordo com a Aliança Democrática “que permita garantir a estabilidade do Governo a quatro anos”, mas garantiu que tentará "até ao fim" chegar a um entendimento para evitar uma nova crise política.







O líder do Chega garantiu ainda que não fará parte de um Governo liderado pelo Partido Socialista e avançou que não aceitará a indigitação de Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro caso o PS vença as eleições.



“Não aceitaremos de ânimo leve a indigitação de Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro ou um governo do PS nestas condições em que a Assembleia da República tem uma ampla maioria de mudança que pode ser concretizada”, declarou, argumentando que “a maioria do Parlamento já está entre o Chega e o PSD”.