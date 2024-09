Armas para Israel. Bloco entrega à PGR relatório sobre navio com bandeira portuguesa

Junto à Procuradoria-Geral da República, a responsável do BE afirmou à RTP que espera que o Direito Internacional seja cumprido pelo Estado português.Pretende-se com este ato "prevenir a indignidade do Estado português poder vir a ser acusado de ser cúmplice de um genocídio na Palestina".Mariana Mortágua denuncia que há um navio com bandeira portuguesa, com registo na Madeira, que transporta explosivos utilizados para o fabrico de armamento em Israel.

Segundo a coordenadora do Bloco de Esquerda, este navio não foi autorizado a aportar na Namíbia onde deveria ter feito uma pausa técnica. Outros países estão a rejeitar que este navio possa atracar por violação das normas internacionais, afirma a líder bloquista.







No final do mês de agosto, após questões levantadas pelo BE, o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que o navio cargueiro Kathrin, que transporta explosivos, tem pavilhão português mas é alemão e "não vai para Israel", assegurando que a embarcação tem como destino dois portos, na Eslovénia e no Montenegro.





A coordenadora do BE salientou hoje que o navio é alemão "mas está registado na Madeira" e tem "bandeira portuguesa", estando "sujeito às normas e às leis de Portugal".



Mariana Mortágua disse ainda que "o navio vai para a Eslovénia, mas os explosivos que estão dentro daquele navio têm uma guia de destino até Israel" e serão "usados na fabricação de armas".







c/ Lusa