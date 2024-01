Aumento do salário mínimo e reformas na saúde, educação e habitação. As propostas de Pedro Nuno Santos

Num discurso de meia hora que marcou o encerramento do Congresso do PS, Pedro Nuno Santos apresentou as suas ideias para concretizar no plano eleitoral de março, reconhecendo que “o país avançou muito nos últimos oito anos, mas há muito para fazer”.Em relação à política para as pensões, o líder do PS prometeu uma“Ao contrário do PSD, nós confiamos no sistema público de pensões. Não o queremos desmantelar, privatizar ou plafonar”, declarou.O novo secretário-geral do PS defende também uma “para que a sustentabilidade futura deste não dependa apenas das contribuições pagas sobre o trabalho”.O sucessor de António Costa destapou também o pano sobre as suas propostas para a saúde, educação e habitação – setores que estão no centro dos problemas do país atualmente.No setor da habitação, Pedro Nuno Santos garante que está em curso “a maior reforma”, prevendo-se a reabilitação de 32 mil fogos de habitação pública, até 2026.No entanto, no curto prazo, o líder dos socialistas diz que “Desta forma, “quando a inflação é igual ou inferior a 2%, a atualização das rendas continua a ser como ocorre hoje. Quando a inflação é superior a 2% a atualização das rendas terá de ter em linha de conta a capacidade das pessoas as pagarem, capacidade essa que é medida pela evolução dos salários. Ou seja, em anos de inflação elevada, a evolução das rendas não pode estar desligada da evolução dos salários”, explicou.“Nos setores da saúde e da educação, há mudanças estruturais em curso postas em prática pelo atual governo, que não desperdiçaremos”, garantiu Pedro Nuno Santos.

O líder do PS propôs também a criação de uma carreira de medicina dentária no SNS.

, “tornando, desta forma, a profissão de professor mais atrativa”.“Também daremos maior equilíbrio à carreira, reduzindo as diferenças entre os primeiros e os últimos escalões”, acrescentou.

“Transformação estrutural da economia”

, destacando que “só com uma economia mais sofisticada, diversificada e complexa podemos produzir com maior valor acrescentado, pagar melhores salários e gerar as receitas para financiar um Estado Social avançado”.O líder socialista defende que o Estado tem de “fazer escolhas”, nomeadamente “quanto aos setores e tecnologias a apoiar” no setor privado.”, defendeu, acrescentando que a incapacidade de se dizer “não” em Portugal “levou o Estado a apoiar, de forma indiscriminada, empresas, setores e tecnologias, independentemente do seu potencial de arrastamento da economia.“É tempo de ser claro e de fazer escolhas, porque governar é escolher: só conseguiremos transformar a economia com mais dinheiro para menos setores”, explicou.Desta forma, num primeiro plano,, elaborado em diálogo e com a participação das empresas portuguesas, que reduza de forma substancial os obstáculos ao investimento, sempre com transparência e no respeito pelo ambiente”.Em segundo lugar, “um, que promova o acesso a formas alternativas e complementares ao financiamento bancário”.“E, terceiro, um, que seja mais do que um programa de apoio às exportações e que tenha a ambição de ter um maior número de empresas portuguesas internacionalizadas”, acrescentou.“Num segundo plano, e talvez mais importante, a política económica portuguesa deve fazer escolhas, isto é, ser mais seletiva. Devemos assumir um desígnio nacional para a próxima década:”, concluiu.

“Não podemos esperar”

Já no final do seu discurso, Pedro Nuno Santos voltou a criticar Luís Montenegro pela sua “indecisão” e pelas suas políticas “vazias”, alertando que “Portugal não pode esperar”.“Curiosamente, a direita transformou a principal função de um político – tomar decisões – numa coisa negativa, errada, indesejada. Mas, é compreensível, para a direita, decidir representa um pesadelo”, afirmou., declarou, salientando que quer “avançar com convicção e com responsabilidade; com visão e com previsibilidade; com ambição e estabilidade”.: no topo da qualidade de vida, da segurança e da inovação”, asseverou.