Autárquicas 2021. Portalegre

Hoje em debate vão estar os projetos e as ideias das candidaturas que se apresentam a votos para a Câmara Municipal de Aveiro.

A CLIP apresenta a atual presidente a recandidatura como independente pelo partido.







Licenciada em Geologia e com mestrado em Didática das Ciências, Adelaide Teixeira, de 55 anos, lecionou durante vários anos. Antes de vencer com maioria absoluta as eleições autárquicas em 2013, liderando a Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP), Adelaide Teixeira governou o município, eleita pelo PSD, desde a renúncia de Mata Cáceres, a meio do seu terceiro e último mandato, em 2010.





Natural de Lagoa, no Algarve, sempre viveu no Alentejo.





António Maria Ramos Ricardo, 70 anos, reformado, é o anterior coordenador distrital do Bloco de Esquerda. É ex-autarca nas Assembleias Municipais de Oeiras e Ponte de Sor.Técnico de vendas e de realojamento social aposentado, foi empregado de comércio, oficial eletricista e também assessor de administração e empresário no ramo imobiliário.No campo da política, é ativista e dirigente do BE, sendo um dos seus fundadores. Exerceu funções de coordenador distrital de Portalegre do BE (2014-2018) e foi cabeça de lista do partido pelo círculo eleitoral de Portalegre nas eleições legislativas de 2019.Fermelinda Carvalho está a cumprir o terceiro e último mandato como presidente da Câmara Municipal de Arronches (Portalegre), sempre eleita pelo PSD. A candidata, de 50 anos, quer agora conquistar a câmara da capital de distrito.

A engenheira de produção animal e também agricultora é também presidente da Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre, desde 2014.





Nascida em Alegrete, é residente na de Urra, duas freguesias do concelho de Portalegre.





Hugo Capote, 46 anos, é especialista de Cirurgia Geral desde 2009 e Assistente Graduado de Cirurgia Geral desde 2018.







Atualmente trabalha no Hospital de Portalegre, integrado na ULSNA, como consultor de Cirurgia Geral, tendo-se dedicado ao tratamento do cancro colo-rectal, sendo desde 2016 responsável do Grupo de Coloproctologia. Exerce as funções de Director do Serviço de Urgência do Hospital de Portalegre (HDP) desde 2011, é coordenador da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do INEM de Portalegre desde 2015 e atual presidente da sub-região de Portalegre da Ordem dos Médicos.





Foi eleito vereador da Câmara Municipal de Portalegre entre 2009 e 2013, eleito para a Assembleia Municipal de Portalegre em dois mandatos consecutivos, tendo exercido as funções de 2013 a 2021.





Hugo Capote é membro da Comissão Concelhia de Portalegre do PCP e da Direção da Organização Regional de Portalegre (DORPOR) do partido.

Luís Lupi, de 64 anos, veterinário aposentado, professor de equitação e apreciador de fado, é natural de Alcochete (Setúbal), mas a residir em Portalegre há mais de 30 anos.





Foi veterinário e orientador do desbaste dos cavalos da Coudelaria de Alter do Chão durante 20 anos. Em altos níveis de competição, foi cavaleiro de obstáculos, fazendo parte da equipa nacional e tendo sido campeão nacional em 1979 e finalista em 1980.







Luís Lupi foi ainda cavaleiro, veterinário, selecionador e chefe de equipa em campeonatos do mundo de “raid” hípico e praticou a modalidade de atrelagem.





Luís Moreira Testa é presidente da Assembleia Municipal de Portalegre, tem 43 anos, sendo natural e residente em Portalegre.







É Jurista com licenciatura em Direito e assume desde 2015 o lugar de deputado na Assembleia da República, exercendo as funções de Vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, presidente da Comissão Parlamentar de Acompanhamento às Medidas de Combate à Pandemia e para a Recuperação Económica e Social, presidente da Comissão de Economia, Ambiente e Cooperação da Assembleia Parlamentar da CPLP.







Foi eleito em 2017 presidente da Assembleia Municipal de Portalegre, cargo que desempenha atualmente.

Portalegre em números

Notas metodológicas:

A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, setores dominantes na economia e taxa de desemprego. Para além dos concelhos capitais de distrito, damos destaque a outros quatro concelhos por decisão editorial. São eles: Almada, Amadora, Figueira da Foz e Odemira.

Nos casos de Odemira, Faro e Lisboa, por terem um número elevado de estrangeiros residentes, incluímos também a percentagem de cidadãos estrangeiros no total da população.

A nível da população, conta o número absoluto de pessoas apurado no Censos 2021 e a variação percentual em relação ao Censos anterior (2011). Já o número de eleitores diz respeito a junho de 2021, conforme consta em Diário da República n.º116/2021, Série de 2021-06-17.

Quanto ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor em euros do rendimento dos trabalhadores por conta de outrem em 2019. Para efeitos de comparação, a média nacional era de 1.206€, mas apenas seis concelhos analisados igualam ou estão acima desse valor.

Em relação ao setor com mais trabalhadores, é apresentado nesta infografia o que obteve a percentagem mais elevada de respostas por concelho, ou seja, aquele que em cada concelho emprega mais pessoas. Os dados são relativos a 2019, mas refletem a tendência dos últimos anos.

Contamos ainda com os dados do desemprego, com a percentagem de desempregados inscritos no IEFP em 2020. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,8 por cento.

Por fim, lembramos também os resultados de há quatro anos, nas Eleições Autárquicas de 1 de outubro de 2017.

Fontes: INE, PORDATA, IEFP, Secretaria-Geral da Administração Interna

População:(-10,3% em relação a 2011)N.º de eleitores:Desemprego:Setor com mais trabalhadores:(22,8%)Rendimento médio mensal: