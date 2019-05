BE e PCP rejeitaram apelo dos sindicatos dos professores

Assim a reposição integral do tempo de serviço dos professores aprovada na quinta-feira não deverá passar no plenário. António Costa acusa PSD e CDS de terem dado uma "cambalhota".



Mário Nogueira, que até é militante comunista, tinha pedido à esquerda que se deixasse de politiquices e aprovasse as propostas de PSD e CDS sobre a contagem de tempo dos professores - a única forma do diploma avançar.



Mas os dois partidos vão mesmo chumbar as propostas. Em Montemor-o-Novo, Jerónimo de Sousa justifica-se: estaria a enganar os professores se contribuísse para aprovar as propostas do PSD: "Significaria, camaradas, que os professores no prazo de 50 anos é que teriam a reposição daquele direito que lhes foi roubado. E não deixando de aproveitar a oportunidade, o CDS meteu mais uma pedrinha - e com a condição de rever o estatuto do pessoal docente. Camaradas, poderíamos nós votar uma coisa destas?"



Catarina Martins acusa o PS de deixar o país nas mãos da direita, mas avisa que mantém a posição.