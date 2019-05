"Chorrilho de mentiras". Fenprof acusa Costa de intoxicar opinião pública

Carlos Santos Neves - RTP07 Mai, 2019, 12:27 / atualizado em 07 Mai, 2019, 12:33 | Política

“Aquilo que para a Fenprof compete dizer é que [a entrevista] prosseguiu todo o processo de intoxicação da opinião pública e de isolamento dos professores que o Governo, o primeiro-ministro e o PS vêm desenvolvendo desde há mais de um ano”, redarguiu em conferência de imprensa o dirigente da Federação Nacional dos Professores.



“Na verdade, aquilo que nós ouvimos dizer da parte do senhor primeiro-ministro foi repetir o chorrilho de mentiras sobre os professores e sobre a forma como o Governo conduziu a farsa negocial que decorreu durante mais de um ano”, prosseguiu Mário Nogueira.



Os sindicatos dos professores exortam BE e PCP a viabilizarem as propostas da direita na contagem integral do tempo de serviço congelado, assinalando que não votar contra a sustentabilidade financeira é a única forma de o diploma vingar.

O secretário-geral da Fenprof insistiu na ideia de que foi o Governo que “manteve desde a primeira hora uma postura de total intransigência, chegando ao ponto de levar para a mesa dita das negociações a chantagem”.Ainda em resposta às declarações de António Costa na TVI, Mário Nogueira sustentou que “quebra de equidade” é o que acontece com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Algo que a Fenprof quer ver replicado no continente.“Nós repetimos: Portugal não são três países. Portugal é um país que tem regiões autónomas, mas em que no caso dos professores o exercício da sua atividade e a sua carreira regem-se pelos mesmos princípios”, vincou o sindicalista.“Portanto, esta discriminação é claramente inconstitucional, em nossa opinião. Não porque é contado o tempo integral na Madeira e nos Açores, mas porque a mesma medida não é feita aqui no continente”, insistiu.Na entrevista da noite de segunda-feira, o primeiro-ministro afirmou que vai “aguardar serenamente” a votação final global do diploma relativo à carreira dos docentes.António Costa reiterou que, caso a Assembleia da República aprove a reposição integrado do tempo de serviço congelado – nove anos, quatro meses e dois dias -, o Governo não terá “outro remédio” que não a demissão.O governante começou por destacar “as consequências que teria a aprovação em votação final global do diploma que foi votado em especialidade” na passada quinta-feira, desde logo pôr “em causa a estabilidade financeira do país, a equidade entre os portugueses e a credibilidade internacional de Portugal”.A aprovação do diploma, insistiu Costa, “compromete a governabilidade no presente” e “condiciona, de uma forma inadmissível, a governabilidade no futuro”.