Caso de João Galamba. "Primeiro-ministro tem de vir falar e com urgência"

A coordenadora cessante do Bloco de Esquerda voltou este domingo à carga com a exigência de explicações por parte do primeiro-ministro, António Costa, sobre o caso que envolve o ministro das Infraestruturas e o adjunto exonerado Frederico Pinheiro. Catarina Martins considera que João Galamba não é o único ministro fragilizado no Governo socialista.