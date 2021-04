CGTP quer duplicar o número de pessoas presentes na celebração do Dia do Trabalhador

Foto: CGTP, Dia do Trabalhador de 2020

No ano passado, foram cerca de oitocentos os participantes na concentração realizada na Alameda, em Lisboa. Agora, a intersindical pretende colocar 1600 pessoas na rua, para assinar o Dia do Trabalhador, no dia 1 de maio. Ouvida há momentos pela Antena 1, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, garante que serão respeitadas todas as regras sanitárias.