Chega diz que será "a oposição de que o país precisa"

No final da audiência com o presidente da República, André Ventura deixou a garantia de que, "com o Chega como terceiro maior partido, e enquanto o PSD não se reconfigura e não define lideranças, nós seremos a oposição de que o país precisa e não deixaremos que os erros de José Sócrates voltem a ser cometidos".