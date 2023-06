Comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP ouve Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos volta a ser ouvido na Assembleia da República, desta feita em sede de comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP. O foco deverá incidir na polémica indemnização atribuída a Alexandra Reis, dossier que desembocou na demissão do antigo governante. Acompanhamos aqui, ao minuto, a audição.

Ao cabo de meses de silêncio, Pedro Nuno Santos desloca-se ao Parlamento pela segunda vez no espaço de poucos dias. O ex-titular da pasta das Infraestruturas e da Habitação foi ouvido na passada semana em sede de comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, após requerimento do PSD, sobre a situação da TAP de 2015 a 2023.





Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo na sequência do caso da indemnização de 500 mil euros atribuída pela TAP a Alexandra Reis. A ex-administradora da companhia aérea era secretária de Estado do Tesouro quando o pagamento foi noticiado pelo Correio da Manhã, no final de dezembro de 2022. O então ministro das Infraestruturas começou por afirmar que não teria sido informado do valor da indemnização de Alexandra Reis. Todavia, após a demissão, reconheceu ter recebido uma mensagem sobre o assunto.









"Salvar a TAP"



Hugo Mendes responsabiliza advogados

Já depois de abandonar o Executivo, Pedro Nuno Santos indicou, em comunicado, que ele, o então secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes e a chefe de gabinete Maria Antónia Araújo "não tinham memória" de saber da indemnização. E que o ministro deu "anuência política para fechar o processo".Na semana passada, diante dos deputados da comissão de Economia, o ex-ministro quis assinalar que viveu "meses de espera difíceis porque a vontade de reagir era muita". Argumentou, porém, que quaisquer comentários públicos sobre o processo que levou à sua saída do Governo teriam de esperar pela audição na comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP.Na audição de 6 de junho , Pedro Nuno Santos criticou o processo de privatização da empresa na governação de PSD e CDS-PP, em 2015. E respondeu a perguntas sobre a reconfiguração acionista da companhia aérea de bandeira depois da privatização, os denominados fundos Airbus, o apoio de emergência em 2020, na sequência da pandemia, e os 55 milhões de euros pagos a David Neeleman para sair da TAP.O ex-ministro sustentou que, a confirmar-se a veracidade dos indícios da auditoria ao negócio com a Airbus pela mão de David Neeleman, que apontam para a possibilidade de a companhia estar a pagar acima do preço do mercado, tem de se "exigir que os contratos sejam revistos". Relativamente aos 55 milhões de euros pagos ao ex-acionista privado, Pedro Nuno Santos arguiu que corresponderam a um "ponto de encontro" entre as partes, no sentido de evitar a litigância.Pedro Nuno Santos manifestou também "muito orgulho do trabalho" levado a cabo pelo Governo para, nas suas palavras, "salvar a TAP", mostrando que esta, enquanto "empresa pública, pode dar lucro"."Não foi um acaso, porque no ano em que conseguimos que a TAP desse lucro, também conseguimos que na primeira vez na sua história a CP desse lucro. Não há mais nenhum Governo, não há mais nenhum ministro que, nos últimos 50 anos, se possa gabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a dar lucro", vincou.Ouvido na quarta-feira pelos deputados, o ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes responsabilizou as sociedades de advogados pelo valor da indemnização atribuída a Alexandra Reis.O ex-governante revelou ter dado luz verde ao acordo para a saída da administradora da TAP com base na confiança e boa fé do enquadramento legal.Na comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP, Hugo Mendes concluiu que nem tudo correu bem e por isso assumiu consequências políticas, ao demitir-se.O ex-secretário de Estado respondeu ainda a António Costa, vincando que, se foi membro do Governo, tal aconteceu porque o primeiro-ministro o aceitou.Recorde-se que António Costa havia criticado a atuação de Hugo Santos Mendes após o ex-governante escrever, num e-mail, que o presidente da República era o maior aliado político da TAP, mas que poderia tornar-se no maior pesadelo do Executivo.