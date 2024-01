Convenção da AD. Portas prescreve "cura de oposição para o PS"

"A 10 de março, a AD deve vencer, deve vencer com margem, o PS deve ir para a oposição, será bom para Portugal e para o próprio PS ter uma cura de oposição. Portugal deve ter um novo governo e esse governo deve ser um governo de mudança", sustentou o antigo líder do CDS-PP e atual comentador televisivo.

Paulo Portas quis, no entanto, avisar que "a eleição ainda não está decidida": "Há muita desinformação, há muita manipulação, muita confusão e há na sociedade portuguesa margens importantes de desesperança".Paulo Portas disse ter ido à convenção da AD como "um ato de cidadania livre e um dever de consciência": "O meu contributo aqui é apenas o de tentar ordenar ideias para ajudar a ordenar as escolhas".



No início do discurso, ao longo do qual captou sonoros aplausos da plateia, o antigo governante prometeu falar sobretudo aos indecisos, propondo-se oferecer-lhes "razões e não chavões" para votarem na Aliança Democrática.

, clamou.

Pedro Nuno Santos "não é o mais qualificado"

Já de baterias assestadas ao secretário-geral do PS,De acordo com Paulo Portas, Pedro Nuno Santos, enquanto ministro, "não mostrou preparação e revelou várias vezes impulsividade".

Citando uma frase de António Costa – “Só o PS pode fazer melhor que o PS” – Paulo Portas quis deixar uma sugestão de correção: “Só o PS pode fazer pior que o PS”.



, afirmou.Lembrando o que motivou as próximas eleições legislativas, antecipadas pela demissão de Costa, o antigo vice-primeiro-ministro repetiu queQuanto à ameaça de moção de rejeição de um governo da Aliança Democrática, Paulo Portas acusou o Chega de ter tido “um delírio” e de ter pedido apoio aos adversários para criar “caos político”.

"Há uma tenaz virtual"

Num discurso que ocupou cerca de meia-hora,

Portas apelou aos eleitores com eventuais "tentações populistas" para que "tenham cuidado" com os exemplos externos. O Brexit e o assalto ao Capitólio, em Washington, foram exemplos evocados.



"Como já todos notámos, anda por aí uma tenaz virtual a que querem submeter a coligação. Esta eleição disputar-se-ia entre um PS supostamente reinventado e um populismo supostamente interessante. Essa tenaz virtual tem um único objetivo: perpetuar o PS no poder", denunciou."Os dois polos beneficiam mutuamente desta tenaz virtual.", sustentou Paulo Portas.Numa análise da situação política, económica e internacional, o convidado do CDS-PP para intervir na convenção afirmou que “um governo da AD gera mais confiança económica e uma geringonça 2.0" acabaria por gerar "menos confiança, menos investimento e, portanto, menor crescimento”.“O mesmo acontece se no dia 10 março não fecharmos a crise e, em vez disso, abrirmos outra”.

c/ Lusa