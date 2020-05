Costa não reage a preocupações do partido para presidenciais

Ouviram-se alertas contra possíveis desequilíbrios do regime político em Portugal se o PS apoiar uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República. Na reunião da Comissão Política do partido, o vice-presidente da bancada do PS falou mesmo do risco de só aparecer na área socialista um candidato populista sem nunca referir o nome de Ana Gomes. António Costa ouviu, mas preferiu falar das dificuldades que o país tem pela frente.