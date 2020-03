Covid-19. BE insiste em estender às férias da Páscoa apoio ao acompanhamento dos filhos

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda insistiu domingo que o Governo, no âmbito das medidas de combate à covid-19, tem de estender às férias da Páscoa o apoio dado ao acompanhamento dos filhos em idade escolar.