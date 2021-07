Covid-19. Conselho de ministros mantém regras em vigor

O Conselho de ministros não fez qualquer alteraçâo às regras em vigor.





Aumentaram os concelhos em situação de risco elevado ou muito elevado de contágio. A lista foi atualizada esta tarde depois da reunião do conselho

de ministros.



Mais 30 concelhos estão agora sujeitos a medidas mais apertadas de combate à pandemia, entre elas, o recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã.



o governo admite que a situação continua a degradar-se, mas deixa o eventual anúncio de novas medidas para o final do mês, depois da reunião dos especialistas no Infarmed.







Reportagem de Madalena Salema.