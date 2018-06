Partilhar o artigo Cristas diz que conclusões da Cimeira das Migrações "infelizmente são as esperadas" Imprimir o artigo Cristas diz que conclusões da Cimeira das Migrações "infelizmente são as esperadas" Enviar por email o artigo Cristas diz que conclusões da Cimeira das Migrações "infelizmente são as esperadas" Aumentar a fonte do artigo Cristas diz que conclusões da Cimeira das Migrações "infelizmente são as esperadas" Diminuir a fonte do artigo Cristas diz que conclusões da Cimeira das Migrações "infelizmente são as esperadas" Ouvir o artigo Cristas diz que conclusões da Cimeira das Migrações "infelizmente são as esperadas"

