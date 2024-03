Deputados tentam eleger presidente da Assembleia da República à quarta ronda

Foto: José Sena Goulão - Lusa

"Jamais, em momento algum, o grupo parlamentar do PS foi contactado para um acordo para o presidente da mesa da Assembleia da República", disse Brilhante Dias aos jornalistas, acrescentando que o PS "preparou as suas candidaturas no quadro do regimento, sabendo que a sua decisão política de não apresentar um candidato à presidência da República foi tomada com base num acordo público entre a AD e o Chega".



"Qualquer tentativa de envolver o PS nas negociações e acordos prévios é uma tentativa que não respeita a verdade e aquilo que aconteceu", acrescentou.



Sobre os próximos passos, Brilhante Dias adianta apenas que as bancadas do PS e PSD deram o seu acordo a que as candidaturas possam ser apresentadas até às 11h de quarta-feira.



"Não posso adiantar mais do que isto. Sublinho apenas que Francisco Assis ganhou", concluiu.