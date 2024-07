Dissolução e fim do Grupo Katins

O Departamento XX da Stasi passou a seguir atentamente as movimentações de ambos. Algumas dessas movimentações eram viagens a Portugal: a Stasi referia que Dötterl viera a Portugal em 16 de fevereiro e regressara a Berlim em 1 de março, pouco antes da morte de Lamberz.

Rüdiger Steinmetz lembra que, ao morrer Werner Lamberz, ele foi substituído pelo já citado Joachim Hermann, que não só tinha menos tolerância para com as originalidades do Grupo Katins, como avaliava de forma mais severa os seus custos elevados. Os jornalistas ocidentais da equipa saíam muito caros, gozavam de privilégios em relação aos colegas da RDA e sofriam do isolamento correspondente. Eram pessoas que tinham hábitos de vida e de consumo diferentes e custavam muito dinheiro. Estavam rodeados por uma aura de mistério, viviam isolados dos jornalistas da televisão da RDA e eram tema frequente de boatos.Steinmetz cita também o seu co-autor Tilo Prase a respeito dos motivos para o declínio do Grupo Katins. Ele lembra que Dötterl tinha acesso às instâncias superiores do partido e que isso lhe incutiu uma auto-confiança excessiva e uma atitude abertamente crítica, que depois lhe foi fatal.

No princípio de maio, Dötterl e Katins voltaram a estar em Portugal e disso dava conta um relatório da mesma Stasi logo no dia 12, acrescentando que a viagem foi feita sem o conhecimento da direcção da televisão e que uma nova viagem estava prevista em junho, à Suíça, onde tencionavam reunir-se com todos os grupos de filmagem que ambos tinham em actividade no estrangeiro.Em 14 de agosto, novo relatório da Stasi referia que Dötterl e Katins procuraram um aparelho de escuta em espaços que utilizavam habitualmente. Pela sua mudança de comportamento (ou seja, por se limitarem daí em diante a conversas inócuas), pareciam tê-lo encontrado. E observava também que cada novo elemento do grupo era testado, para verificar se tinha algumas "ligações à Segurança".Em 13 de dezembro de 1978, a Stasi mostrava-se inquieta com uma conferência de imprensa que Dötterl convocara em Bona, focada nas perseguições que tinha sofrido na Alemanha ocidental e em França, mas obviamente destinada a reforçar também a sua posição nos confrontos com a "burocracia de Adlershof". Dötterl não podia, contudo, ser impedido de realizar a conferência de imprensa, que contou com a presença de vários jornais e agências noticiosas comunistas:, entre outros, todos depois a fazerem-se eco do evento em termos favoráveis.Outra relação de Dötterl e Katins que inquietava o SED era com o partido português. Um dos motivos de inquietação era certamente o entusiasmo que o trabalho do grupo suscitava entre os dirigentes do PCP. Álvaro Cunhal referiu-se a ele em 1977, dizendo que se lhe devia “uma das mais extraordinárias documentações fílmicas sobre a revolução portuguesa”.

Dias Lourenço (na foto, ao centro, com Dötterl e outra pessoa não identificada) foi ainda mais longe, dizendo que "a verdade da revolução e do nosso povo libertado vê-se nas imagens recolhidas pelo Grupo Katins. Na sua grande precisão e força reconhecem-se o rigor do historiador e a emoção do artista, apoiadas por notável cuidado técnico". Apesar do ambiente de cortar à faca que entretanto se tinha criado em torno do grupo, ambas as declarações dos dirigentes comunistas portugueses continuavam a ter eco na imprensa leste alemã, por exemplo no diário junge Welt de 19 de agosto de 1978.



Em 14 de março de 1979, o responsável partidário em Adlershof emitia um documento que, começando por admitir a utilidade do trabalho de Dötterl, em especial na sua "intensa relação" com a direcção do PCP, logo passava a queixar-se pela forma não orgânica, não autorizada pelas instâncias do SED, que vinha caracterizando os apoios prestados ao “partido irmão” em Portugal.



Referia, em especial, que Dötterl se deslocara a Portugal em 12 de fevereiro para organizar um arquivo de filmes para o PCP, e que havia uma carta de Cunhal (na foto, em reunião com Dötterl) para Honecker confirmando este propósito da visita. Mas considerava necessário disciplinar a dupla Dötterl-Katins e opinava que uma condecoração a atribuir à realizadora no próximo 1º de maio deveria ser cancelada, por esta estar, “aos olhos dos camaradas que vivem o dia-a-dia, tão comprometida [com as irregularidades disciplinares] como F.D.”.