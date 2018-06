Do BE ao CDS, todos contra a política de separação de crianças de Trump

RTP20 Jun, 2018, 23:18 / atualizado em 20 Jun, 2018, 23:28 | Política

Entre os convocantes, incluem-se numerosos artistas, escritores, jornalistas e personalidades políticas do BE (José Manuel Pureza), do PS (Ana Benavente) e do PCP (António Filipe), à esquerda no Parlamento, mas também do PSD (o líder parlamentar, Fernando Negrão) e do CDS-PP (Ana Rita Bessa), à direita.





Em declarações à RTP, José Manuel Pureza confirmou que o recuo do presidente Trump em nada vai alterar o programa das manifestações desta quinta-feira, não estando sequer pensada a hipótese de cancelamento. Pelo contrário, sublinhou, a sua realização é fundamental para manter uma pressão social que já produz efeitos práticos. A mesma ideia foi deixada também na sua página de Facebook.















A convocatória, que pode ler-se na página de facebook criada para o evento, começa por denunciar "a existência de campos de detenção junto à fronteira entre os Estados Unidos e o México, onde pelo menos duas mil crianças imigrantes estariam encarceradas sem contacto com os seus pais e famílias".





Uma gravação com o choro desesperado das crianças fez nos últimos dias elevar o tom reprovador dirigido à Administração republicana.















Além das condições de detenção, sublinha-se ainda no comunicado, deixa de haver possibilidades "de reunião das crianças com as suas famílias, nem de contacto ou sequer de informação sobre o paradeiro de cada membro da família".





Esse foi, aliás, o elemento que numa primeira fase desencadeou a polémica relativamente à política colocada em prática por Trump em resposta aos fluxos migratórios para os Estados Unidos: o incapacidade da Administração de informar sobre o paradeiro de milhar e meio de crianças que tinham sido vítimas das medidas repressivas sobre as famílias recém-chegadas ao país.





Numa segunda fase, foi já toda a política de tolerância zero levada à prática pelo Presidente que mereceu uma censura que se estendeu a todo o planeta. Na última noite, foi ouvido na CNN o testemunho do advogado de emigração da própria primeira-dama, Melania Trump, dos seus pais e irmã, eles próprios emigrantes oriundos da Eslovénia.













Nas palavras de Michael Wildes, crítico da proibição de muçulmanos e há anos representante legal de Melania Trump, a resposta legislativa ao fluxo de emigrantes nos Estados Unidos foi levada longe demais, assumindo contornos de "desumanidade".





Michael Wildes, um antigo procurador e antigo mayor de Englewood (Nova Jérsia), fala de um tratamento reservado aos emigrantes com "reminiscências nazis do tráfico de pessoas e escravatura", defendendo que não existe esse estatuto de um ser humano ilegal face à presença continuada nos Estados Unidos, precisamente a situação dos pais da primeira-dama. Melania Trump já havia declarado que "detesta ver crianças serem separadas das suas famílias".





No mesmo sentido, as palavras o manifesto "Famílias Unidas, Não Divididas" classifica a situação como "um ato cruel e de flagrante violação de direitos humanos", com um comentário adicional sobre as condições de detenção "próximas da tortura". Trata-se, seguindo o comunicado, de uma "política desumana e indigna de qualquer sociedade civilizada e democrática".







O comunicado conclui com um apelo à participação na concentração, esta quinta-feira, às 19h, no Largo de Camões, em Lisboa, e na Praça Carlos Alberto, no Porto.