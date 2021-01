É preciso votar!

A campanha para a eleição do Presidente da República não foi normal. Nada parece normal nas nossas vidas há muitos meses. Por mais que se diga que a política e a democracia não estão congeladas, por mais legitimidade que tenha sido conferida ao exercício democrático, por mais que se grite que não há emergência nem confinamento no processo eleitoral, a verdade é que o vírus, que corrói as nossas vidas, também está a corroer a eleição do Presidente.