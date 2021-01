Eduardo Barroso felicita amigo Marcelo pela reeleição

O conhecido médico Eduardo Barroso, amigo do Presidente desde tenra idade, disse que nunca teve dúvidas que Marcelo Rebelo de Sousa ganharia a reeleição. O cirurgião deixou ainda uma palavra de apreço a Ana Gomes, que terá, de acordo com as projeções, atingido o segundo lugar.