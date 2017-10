18h57: Fernando Medina chega à sede de campanha



O candidato do PS a Lisboa afirma aos jornalistas que fica satisfeito com a previsível redução da abstenção. “Gostava que fosse maior essa redução”, afirma Medina. Fernando Medina diz que só voltará a falar depois dos resultados, recusando mais comentários.



18h48: Projeções às 20h00



Os primeiros resultados das eleições autárquicas serão revelados a partir das 20h00 (hora de Lisboa). Esta é a hora em que passa a ser admissível a divulgação de sondagens e a partir da qual a Administração Eleitoral começará a divulgar os resultados no site oficial, esclareceu o Ministério da Administração Interna em comunicado enviado às redações.



18h32: Carlos César saúda melhoria da afluência nas autárquicas



Ouvido pela RTP na sede do PS, o Presidente do PS afirmou considerou que a afluência às urnas é uma prova da confiança que os eleitores depositam nos candidatos autárquicos.



Segundo o Ministério da Administração Interna, 44,39 por cento dos eleitores votaram até às 16h00 – um número superior aos 43,43 por cento registados à mesma hora nas autárquicas de 2013.

O líder do Partido Social Democrata deverá chegar à sede do partido por volta das 19h30, apurou a RTP. Pedro Passos Coelho votou durante a manhã em Massamá.

Quando votou, Pedro Passos Coelho manifestou o desejo de que a afluência às urnas seja hoje "melhor do que o normal" nas eleições autárquicas, sufrágios onde a abstenção, lembrou, costuma ser mais elevada.

"Espero que seja melhor que o normal, porque, normalmente, já de há uns anos para cá, como sabem, as eleições autárquicas registam um nível de abstenção um pouco mais elevado e espero que isso possa não acontecer desta vez", sublinhou o líder do PSD.

O porta-voz da CNE, João Tiago Machado, indicou à Antena 1 que o processo eleitoral está a decorrer com normalidade em todo o país, apesar de já terem chegado à Comissão Nacional de Eleições 1400 queixas pedidos de esclarecimento.

A Comissão Permanente do PS, o órgão restrito de direção dos socialistas, reúne-se na sede nacional do partido, em Lisboa, para acompanhar os resultados das eleições autárquicas, disse fonte oficial do PS à agência Lusa.

Liderada pelo secretário-geral do PS e coordenada por Ana Catarina Mendes, a Comissão Permanente foi criada no início de 2016, após a formação do Governo socialista, em dezembro de 2015.

António Costa votou esta manhã, em Fontanelas, concelho de Sintra, e fez um apelo à participação no ato eleitoral, considerando que as eleições autárquicas são "a maior festa da democracia" porque permitem escolher o poder mais próximo das comunidades.

A RTP dá agora início à emissão especial de cobertura das eleições autárquicas, em direto na RTP3 e no site da RTP. As projeções da Universidade Católica para as autarquias de

A partir dessa hora serão também revelados os resultados resultantes do escrutínio de votos. Os resultados de todas as freguesias e concelhos de Portugal serão atualizados em tempo real nesta página.

Os números do Ministério da Admnistração Interna indicam que, até às 16h00, 44,39 por cento dos eleitores votaram - número superior aos registados à mesma hora nas últimas autárquicas (43,43 por cento) mas inferior à das autárquicas de 2009 (45,03 por cento) e 2005 (48 por cento).

Este domingo, os eleitores portugueses são convidados a eleger os membros da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia. Ao todo são eleitos os membros de 308 concelhos e 3092 freguesias.