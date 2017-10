10h15 - CNE sem registo de boicotes na manhã eleitoral



De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, existem apenas alguns atrasos em algumas assembleias de voto, segundo explicou à Antena 1, João Tiago Machado, da CNE.



9.412.461 eleitores inscritos;

308 câmaras municipais;

3.308 juntas de freguesia

12.076 candidatos – 1.404 às Câmaras Municipais, 1.364 a assembleias municipais e 9.308 a assembleias de freguesia

Custo estimado das eleições – 6,6 milhões de euros, de acordo com a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

A localidade de Remelhe, em Barcelos, amanheceu com cadeados à porta da assembleia de voto na junta de freguesia. A polícia teve de intervir e, entretanto, as urnas já abriram.António Costa votou em Sintra, onde deixou um apelo ao voto nas eleições que considera serem a maior festa da democracia.Nas últimas eleições a abstenção bateu recordes de abstenção a ultrapassar os 47 por cento.À saída da assembleia de voto, o primeiro-ministro disse aos jornalistas que vai agora reunir-se com o Ministro das Finanças para discutir o próximo Orçamento do Estado. Ao fim do dia desloca-se ao Largo do Rato, para acompanhar o desenrolar da noite eleitoral.Depois de a porta da assembleia de voto ter sido encerrada com cadeado, o que forçou a intervenção da GNR, o presidente da Junta de Freguesia diz que se pode iniciar a votação por volta das 09h00 da manhã.As urnas instaladas numa escola na urbanização de Lidador, na Maia, não abriram por estar ainda colocado junto à entrada um cartaz de um candidato, disseram hoje agência Lusa fontes no local.João Lopes, delegado da mesa de voto, contactou a Lusa para informar que foram chamados os bombeiros para retirar o cartaz.A Lusa contactou os bombeiros da Maia, tendo recebido a informação de que o caso foi transmitido à GNR, por não se tratar de uma competência dos bombeiros.A GNR da Maia, por sua, vez disse também à Lusa que não era sua atribuição, mas da Comissão Nacional de Eleições (CNE) a retirada dos cartazes.Pelas 08:30, as urnas ainda não estavam abertas, devido a esta situação, segundo a mesma fonte, que tinha contactado com o presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha.Segundo o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, contactado pela Lusa, nas eleições autárquicas qualquer presidente de mesa tem competência para requerer serviços para retirar cartazes, seja dos bombeiros ou da GNR.c/LusaA porta da assembleia de voto foi fechada a cadeado e teve de haver intervenção policial para abrir as portas. Um grupo de cidadãos diz, ainda assim, que não vai votar em protesto pela requalificação da estrada municipal 505.Esta é a primeira candidata à Câmara de Lisboa a dirigir-se à sua assembleia de voto para exercer o seu direito de voto.A candidata do CDS/PP votou logo cedo na escola secundária do Restelo, freguesia de Belém, onde deixou um apelo ao voto neste domingo, realçando o que custou a muitos ter sido adquirido este direito."Há muitas horas para votar. É possível fazer-se tudo e também passar pela mesa de voto", sublinhou.A líder do CDS declarou que votar é um "direito mas é também um dever" e que "é rápido" exercê-lo."Hoje é um bocadinho mais longo porque são três boletins, mas é rápido", declarou, sublinhando que "hoje é um dia muito importante, todos os dias de eleições são muito importantes".Os portugueses já podem começar a votar nas Eleições Autárquicas. As assembleias de voto de Portugal continental e Madeira abrem a partir desta hora. Nos Açores, dentro de uma hora, começará o dia de voto. Há, em todo o país, 11.810 mesas de voto.