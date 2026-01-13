Farioli vê Benfica "mais agressivo"

Na antevisão ao encontro marcado para quarta-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, o técnico italiano desvalorizou eventuais fragilidades do adversário, apesar da derrota recente frente ao Sporting de Braga e de algumas ausências no plantel ‘encarnado’.



“Tendo em conta o plantel que têm e a capacidade de ajuste, acho que é uma equipa muito boa. O valor do Benfica não muda. O mais importante é estarmos prontos, com a atitude e o espírito certos, e melhorar o que fizemos no primeiro clássico”, afirmou, referindo-se ao ‘nulo’ (0-0) registado na primeira volta da I Liga.



Na antevisão ao encontro da Taça de Portugal, Farioli admitiu esperar um Benfica diferente daquele que encontrou no Dragão, para o campeonato, destacando a evolução na abordagem do rival.



“Estão mais agressivos, com desejo de recuperar a bola alto. No último jogo aqui, houve um trabalho muito forte para condicionar o nosso jogo interior. Amanhã [quarta-feira], podemos encontrar o mesmo jogo ou algo diferente. Temos de estar preparados para vários cenários”, explicou, elogiando ainda a capacidade do treinador adversário, José Mourinho, em convencer os jogadores a sacrificarem-se pela equipa.



O técnico portista mostrou-se ainda satisfeito com o trabalho desenvolvido nos últimos dias, que incluiu um estágio no Algarve, referindo que a equipa conseguiu preparar alternativas e soluções distintas.



“O trabalho destas semanas, e especialmente destes últimos dias, foi muito positivo. Conseguimos trabalhar diferentes soluções e manter uma boa energia, que é sempre um fator decisivo neste tipo de jogos”, frisou.



No plano das opções, Farioli confirmou a ausência de Francisco Moura, afastado do clássico por lesão muscular na perna esquerda, admitindo, no entanto, várias possibilidades para o lado canhoto da defesa, lembrando que ao longo da época a equipa já se adaptou a diferentes soluções defensivas.



Sobre o ‘onze’, o treinador não fechou portas à utilização de Thiago Silva, garantindo que o central contratado neste ‘mercado’ está em boas condições físicas após o regresso do Brasil, mas escusou-se a revelar quem será o guarda-redes escolhido, apesar das limitações apresentadas por Diogo Costa.



Farioli admitiu ainda a possibilidade de Pietuszewski integrar a convocatória, após realizar o primeiro treino com o grupo, sublinhando que o jovem, nascido em 2008, precisará de tempo para se adaptar às exigências do futebol português.



O FC Porto recebe o Benfica na quarta-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, num clássico que decide um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal e que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

