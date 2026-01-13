Jonas Vingegaard confirma Giro e Tour mas falha Volta ao Algarve

“Há algum tempo que pensava correr o Giro. É uma das maiores corridas do calendário e nunca a fiz. Queria vivê-la por dentro e agora parece-me o momento perfeito para fazê-lo”, declarou o vigente campeão da Volta a Espanha.



Ganhar a prova espanhola no ano passado foi um fator decisivo para esta opção de Vingegaard, que quer acrescentar a camisola rosa à sua coleção e completar a trilogia de grandes Voltas.



Duas vezes vencedor da Volta a França (2022 e 2023) e ‘vice’ da prova francesa, atrás do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), em 2021, 2024 e 2025, Vingegaard vai estrear-se na ‘corsa rosa’, que decorre entre 08 e 31 de maio.



“Precisava de uma mudança. Ganhei o Tour e a Vuelta e também quero o Giro”, assumiu em conferência de imprensa durante o ‘media day’ da formação neerlandesa, em La Nucia, revelando que no ano passado se sentiu melhor do que esperava após disputar duas grandes Voltas consecutivas.



Na Volta a Itália, o chefe de fila da Visma-Lease a Bike reencontrar-se-á com o português João Almeida (UAE Emirates), o ciclista que derrotou na luta pela camisola vermelha final da Vuelta2025.



Apresentado hoje, o programa competitivo do dinamarquês inclui o ‘inevitável’ Tour (04 a 26 de julho), mas não a Volta ao Algarve, que conquistou no ano passado diante de Almeida.



Assim, o líder da Visma-Lease a Bike inicia a época na Volta aos Emirados Árabes Unidos (16 a 22 de fevereiro) e disputa também a Volta à Catalunha, de 23 a 29 de março, sendo estas as únicas duas corridas em que irá participar antes do Giro.



“Depois do Tour, não tenho nada planeado” afirmou, dizendo enfrentar esta temporada “motivado e entusiasmado”.

