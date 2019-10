Eleições. Emigrantes elegem dois deputados do PS e dois do PSD

Os votos dos emigrantes portugueses já foram contados e elegeram dois deputados do PS e dois do PSD. Esta é a primeira vez em 20 anos que o Partido Socialista elege um deputado fora do círculo eleitoral da Europa.

Pelo PS foram eleitos Augusto Santos Silva pelo círculo eleitoral fora da Europa - sendo que será substituído por Paulo Porto Fernandes quando assumir a pasta dos Negócios Estrangeiros - e Paulo Pisco pelo círculo europeu.





O PSD vê eleito José Almeida Cesário pelo círculo eleitoral de fora da Europa e Carlos Gonçalves pelo círculo europeu.





Assim, o PS venceu as legislativas de 6 de outubro com 36,34% dos votos e um total de 108 deputados. O PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,76% dos votos e 78 deputados.



Elegeram ainda deputados para a Assembleia da República BE (9,52% dos votos e 19 deputados); CDU (6,33% e 12 deputados); CDS-PP (4,22% e 5 deputados); PAN (3,32% e 4 deputados); Chega (1,29% e 1 deputado); Iniciativa Liberal (1,29% e 1 deputado) e Livre (1,09% e 1 deputado).



O PS venceu sem maioria absoluta, para a qual precisaria de, pelo menos, 116 deputados.