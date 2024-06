Tem início às 18h00, em simultâneo na RTP1 e na RTP3, a operação especial da informação da estação pública para o acompanhamento da noite eleitoral. Às 19h00, é conhecida a projeção da abstenção, que, em 2019, se acercou dos 70 por cento. Uma hora depois, às 20h00, é divulgada a projeção de resultados, seguindo-se as primeiras reações recolhidas a partir dos quartéis-generais dos partidos.Todos os momentos-chave desta operação podem também ser conferidos nas plataformas digitais da RTP, que, desde as primeiras horas da votação, acompanharam ema evolução do processo.As mesas de voto abriram, este domingo, às 8h00 e estarão em funcionamento até às 19h00 em Portugal continental e na Madeira. Nos Açores, abriram e fecham uma hora mais tarde, relativamente à hora de Lisboa.

Os eleitores portugueses puderam votar em mobilidade, em qualquer região do país.



Os cabeças de lista dos partidos que se apresentam a estas Eleições Europeias votaram durante o período da manhã

Até às 17h30, de acordo com os dados disponbilizados pelo Ministério da Administração Interna, a participação em Portugal era de 32,73 por cento.Pelas 11h30, um pico de afluência, coincidente com uma atualização de segurança, ditou um abrandamento do sistema do voto em mobilidade. Ainda assim, o processo eleitoral não deixou de decorrer com normalidade, como indicou a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna."Confirmamos que cerca das 11h30 ocorreu uma situação de atualização de segurança do sistema, pré-agendada, que tendo coincidido com um dosde eleitores às urnas, provocou, durante algum tempo, um abrandamento na operacionalidade do sistema", adiantou a estrutura.Por sua vez, o presidente da República, que optou há uma semana pelo voto antecipado, quis deixar um apelo à participação, sustentando que não execer o direito de voto equivale a "meter a cabeça na areia". Mais tarde, referindo ao voto em mobilidade, o chefe de Estado tratou de colocar a ênfase na facilidade que os portugueses encontraram, neste escrutínio, para se dirigirem às urnas: "Que tem funcionado optimamente, tem. As preocupações com problemas no sistema não tinham razão de ser".Já o presidente da Assembleia da República votou ao final da manhã deste domingo, no Porto.José Pedro Aguiar-Branco recordou a importância do voto e sublinhou que a Europa precisa de força e de sentido de unidade para poder continuar a representar os princípios da liberdade.