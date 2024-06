Eleições Europeias. O filme da noite eleitoral

, mas também este com pouca diferença para o partido seguinte:Seguem-se, sem mandatos eleitos, o Livre (3,75 por cento), o ADN (1,37 por cento) e o PAN (1,21 por cento).Os restantes partidos não chegaram a um por cento dos votos.

Marta Temido: “Os portugueses confiaram no projeto da Europa que temos”

A cabeça de lista do partido vencedor nestas eleições afirmou, na reação aos resultados, que a campanha do PS demonstra a forma como o partido está na política:“Os portugueses confiaram no projeto da Europa que temos”, declarou Marta Temido.“O PS conseguiu hoje mais votos do que nas últimas eleições europeias, e eu agradeço-vos por terem respondido ao meu apelo de transformarem a gratidão e a esperança que recebemos nas ruas em votos nas urnas e em mandatos no Parlamento Europeu”, acrescentou.O líder socialista aproveitou para lançar críticas a Luís Montenegro pela sua atuação na campanha eleitoral. “O Governo nacionalizou esta eleição. Não tenho memória de ter visto um Governo tão envolvido numa campanha para as europeias como nestas”, acusou.

Bugalho assume derrota

No seu discurso,. No entanto, o cabeça de lista da AD disse assumir com humildade democrática que a vitória foi de Marta Temido.Luís Montenegro elogiou os portugueses que votaram e ainda deixou palavras de apreço por José Luís Carneiro, antigo ministro da Administração Interna, que deu início ao processo de voto em mobilidade., afirmou.

Chega propõe-se ir "com tudo" para Bruxelas

O cabeça de lista do Chega admitiu que o partido não alcançou os seus objetivos.. António Tânger-Corrêa garantiu também que o Chega vai para Bruxelas "com tudo".O cabeça de lista garantiu que vai "representar Portugal" apesar de lamentar a eleição de apenas dois eurodeputados por parte do Chega."Era ver o entusiasmo deles ao início da noite, ao ultrapassarem o Chega. O frenesim por todas as televisões, jornais e sedes partidárias para no fim da noite se perceber o óbvio: o Chega não venceu mas ninguém nos ultrapassou em ranking de forças políticas".

João Cotrim de Figueiredo: "Em cinco anos estamos em todos os parlamentos"

"Em cinco anos estamos em todos os parlamentos, em cinco anos desmentimos aqueles velhos do Restelo que diziam que o liberalismo não tinha hipóteses em Portugal. Tem, tem sim!", exclamou, sob um grande aplauso., frisou Cotrim.A Iniciativa Liberal obteve um dos melhores resultados da noite, com 9,07 por cento dos votos, ultrapassando a votação obtida nas eleições legislativas e elegendo dois eurodeputados, o mesmo número que o Chega, apesar de este se manter como terceira força política.

Catarina Martins: mandato do BE “será pela paz”

A cabeça de lista do BE declarou que, numas eleições “muito difíceis e num momento complicado em toda a Europa, o Bloco de Esquerda mantém representação no Parlamento Europeu”., frisou Catarina Martins.“Não aceitamos o Pacto das Migrações e a vergonha criminalização da imigração, da mesma forma que não aceitaremos nenhum recuo nas liberdades e nos direitos das mulheres ou de ninguém”, vincou.A coordenadora do partido, Mariana Mortágua, afirmou por sua vez que “a inteligência, a determinação, a energia, a competência” com que Catarina Martins fez esta campanha são as mesmas que vão “levar para o Parlamento Europeu onde vai representar a esquerda”.A bloquista falou ainda numa “derrota da extrema-direita face aos resultados das legislativas”.

João Oliveira prometeu fazer ouvir a voz do povo

João Oliveira falou aos simpatizantes comunistas depois de a CDU ter confirmado a sua eleição nestas Europeias, prometendo continuar a fazer ouvir a voz do povo quando estiver em Estrasburgo.

Livre, ADN e PAN sem mandatos

. Rui Tavares sublinhou que o partido ficou perto de eleger Francisco Paupério e falou numa noite “triste”., lamentou.No PAN, Inês Sousa Real considerou que os resultados desta eleição são um percalço no percurso do partido. O candidato Pedro Fidalgo Marques assumiu a derrota., salientou o cabeça de lista.