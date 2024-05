Eleições Europeias. PS, AD, Chega e CDU em debate

(em atualização)









Questionada sobre estes resultados, a cabeça de lista do Partido Socialista para as eleições europeias disse não estar interessada em comentar sondagens e que o importante é “explicar a gravidade destas eleições”.



“Estas eleições são muito especiais e as mais significativas que tivemos nos últimos anos”, disse Marta Temido, destacando a guerra na Ucrânia e a ameaça de forças extremistas no Parlamento Europeu.



Sebastião Bugalho, da AD, mostrou-se satisfeito com os resultados, afirmando que supera as suas expectativas. No entanto, ressalvou que “é só uma sondagem”.



“Nenhum de nós se apresenta a eleição para perder. O objetivo de todos é dar o nosso melhor. Acreditamos que temos a melhor a equipa possível. Estou satisfeito com a sondagem. Mas é só uma sondagem. Esta sondagem já supera as minhas expectativas”, afirmou.



António Tânger Corrêa, candidato do Chega, diz que “sondagens são sondagens”, e lembrou que o partido começou assim nas legislativas “e acabou de outra maneira”.



O cabeça de lista do Chega fez, de seguida, um paralelismo com a vela: “Já comecei muitas regatas atrás e acabei por vencer por larga margem e já tive muitas regatas em que eu larguei à frente e não as ganhei”.



Tânger Corrêa foi interpelado por Sebastião Bugalho, que lembrou que “para além do vento e do rumo, o que importa quando estamos a navegar é a bandeira que temos no topo do navio”. O cabeça de lista da AD questionou, de seguida, o cabeça de lista do Chega sobre as declarações de um membro da Alternativa para a Alemanha (AfD) que disse que ter feito parte das SS não é um crime.



“Revê-se nessa afirmação?”, questionou Bugalho. “Não “, respondeu Tânger, que recordou que Marine Le Pen cortou relações com a AfD.



João Oliveira, candidato da CDU às europeias, também desvalorizou as sondagens. “Não nos deixamos embalar pelas sondagens. Não nos entusiasmamos nem desanimamos”, declarou. No debate desta terça-feira, moderado por Carlos Daniel, o primeiro assunto em cima da mesa foi a sondagem da Católica para a RTP , divulgada esta terça-feira, que aponta para um empate técnico entre AD e PS, com uma ligeira vantagem para a Aliança Democrática.“Estas eleições são muito especiais e as mais significativas que tivemos nos últimos anos”, disse Marta Temido, destacando a guerra na Ucrânia e a ameaça de forças extremistas no Parlamento Europeu.“Nenhum de nós se apresenta a eleição para perder. O objetivo de todos é dar o nosso melhor. Acreditamos que temos a melhor a equipa possível. Estou satisfeito com a sondagem. Mas é só uma sondagem. Esta sondagem já supera as minhas expectativas”, afirmou.O cabeça de lista do Chega fez, de seguida, um paralelismo com a vela: “Já comecei muitas regatas atrás e acabei por vencer por larga margem e já tive muitas regatas em que eu larguei à frente e não as ganhei”.Tânger Corrêa foi interpelado por Sebastião Bugalho, que lembrou que “para além do vento e do rumo, o que importa quando estamos a navegar é a bandeira que temos no topo do navio”. O cabeça de lista da AD questionou, de seguida, o cabeça de lista do Chega sobre as declarações de um membro da Alternativa para a Alemanha (AfD) que disse que ter feito parte das SS não é um crime.“Revê-se nessa afirmação?”, questionou Bugalho. “Não “, respondeu Tânger, que recordou que Marine Le Pen cortou relações com a AfD.

Crescimento da extrema-direita na Europa

Questionado sobre a possibilidade de suspensão de voto ou até de expulsão de um país, em determinado momento, por não cumprir os valores de adesão à União Europeia, o candidato da Aliança Democrática considerou que “expulsar um país” da UE só mesmo “num caso absolutamente limite”.



“Obviamente que há valores fundamentais dos quais não abdicamos, mas diria que a tolerância à divergência tem servido para fazermos um caminho em comum”, argumentou Sebastião Bugalho.



Dando como exemplo a resposta europeia à Guerra na Ucrânia, o candidato afirmou que “seria impossível ter respondido à invasão russa (…) com divergências no seio da União Europeia”.



Contudo, isso também não pode inibir o bloco europeu de “manter a defesa da democracia, a defesa do Estado de Direito”.



Embora considere a expulsão de um país um caso “limite”, disse que a suspensão “esta prevista no tratado [europeu] por alguma razão”.



“Seria quase autofágico a Europa dividir-se por dentro em vez de se unir contra a guerra de Vladimir Putin”, continuou.



Neste momento, Sebastião Bugalho acredita que “temos de defender o Estado de Direito, temos de defender a Democracia, mas a coesão europeia é fundamental”.



“Continuaremos atentos, até porque parte desses critérios também serão os mesmos que também serão determinantes para o alargamento [da União Europeia]”, respondeu diretamente.



Já Marta Temido, questionada sobre como se pode lidar com o avanço da extrema-direita na Europa, começou por dizer “que o respeito pelos princípios do Estado de Direito é absolutamente essencial e não podemos condescender”.



Independentemente da aplicação das regras dos Estados-membros, continuou a candidata do Partido Socialista, “não podemos esquecer que há determinadas forças políticas que tendem a ter maior força no Parlamento Europeu e que defendem um conjunto de ideias que podem pôr em causa alguns princípios que são princípios europeus”.



Sobre as declarações recentes da presidente da Comissão Europeia que afirmou que estas eleições seriam também um combate entre as forças democráticas e as forças próximas de Putin, Marta Temido considerou que Ursula von der Leyen “não sabe de que lado vai ficar em relação a esse combate”.



E recordando a convenção do Vox, que aconteceu este fim de semana em Espanha, a candidata apontou ainda que Von der Leyen “admite parcerias” com forças políticas de extrema-direita.



“E isso preocupa-nos imensamente, porque é exatamente isso que está em jogo”.



Contrariando as declarações da opositora, Sebastião Bugalho afirmou que “se não fosse a Comissão e o esforço da presidente Ursula von der Leyen de manter a Europa unida, quando a Europa Continental foi invadida por um país externo chamado Rússia, (…) a Ucrânia já tinha sido derrotada”.



“Não podemos vir dizer que a senhora Von der Leyen está mais próxima daqueles que estão ao lado de Putin do que daqueles que estão ao lado da democracia”, respondeu ainda o candidato da AD às declarações de Marta Temido.



Quando questionado sobre se os valores do Chega se reveem nas declarações recente de André Ventura, que disse que a Europa não devia continuar a permitir a entrada massiva de imigrantes islâmicos e muçulmanos, António Tânger Corrêa começou por responder que caracterizar “sistemicamente” o Chega como um “partido de extrema-direita é profundamente errado”.



“O Chega é um partido com cinco anos que não se revê em ideologias caducas”, afirmou o candidato. “O Chega é um partido conservador e é um partido que não é de todo a favor de Putin”.



Apesar de garantir que o partido não é radical, António Tânger Corrêa não considera necessário mudar de família europeia. Contudo, não nega uma aproximação ao grupo da AfD e de Le Pen.



João Oliveira, por sua vez, considerou que o “perigo” de aumentar a “direita mais à direita” na Europa não é recente.



“Há um elemento muito óbvio relativamente a tudo isto: um ambiente de concorrência, de competição, de fraturas entre países, fraturas sociais dentro dos próprios países – o que não pode dar resultado de soluções democráticas mais robustas, abre espaço a soluções antidemocráticas”.



Para o candidato da CDU, este é “o caminho que tem sido feito nas últimas décadas e particularmente com o agravamento das injustiças e das desigualdades”.



João Oliveira apontou, ainda, uma “sã convivência da União Europeia com a extrema-direita”.





“O único combate que é verdadeiramente eficaz à extrema-direita é o aprofundamento da Democracia, é o respeito dos direitos sociais, é a garantia da igualdade e da democracia”.