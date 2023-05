Encontro de autarcas. Montenegro reafirma-se pronto a "ser protagonista de mudança"

O líder do PSD desafiou este sábado o primeiro-ministro a pôr em prática a sua "habilidade política" para resolver "os assuntos" do país, para sublinhar que "ser hábil não é ser habilidoso". No 3.º Encontro Nacional dos Autarcas Social-Democratas, Luís Montenegro descreveu um "pântano político" de assinatura socialista, voltando a afirmar que o maior partido da oposição está pronto "para ser protagonista da mudança".