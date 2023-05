Cavaco ao ataque. "Primeiro-ministro perdeu a autoridade" e Governo "é um vazio" ideológico

. Estas foram duas das munições que Cavaco Silva levou para o evento partidário com os autarcas do PSD. Isto já depois de Luís Montenegro ter procurado promover o partido como uma força pronta para ser “protagonista de mudança”

Cavaco não poupou nas farpas arremessadas ao Executivo socialista.

“O doutor Luís Montenegro tem identificado bem o adversário político do PSD. É o PS e o seu Governo.”, vincou.“É no Governo socialista que o PSD deve centrar a sua atenção. Não deve dispersar energia com outros partidos, nem responder às provocações que deles possam vir, assim como de alguns analistas políticos. O PSD é inequivocamente a única alternativa política ao poder socialista”, prosseguiu o antigo chefe de Estado.Para assinalar:. São competências que os analistas políticos parecem ter esquecido”.O PSD e a liderança de Montenegro, sustentou Cavaco, “têm vindo e bem a denunciar os erros, os abusos de poder, as omissões, as mentiras e a violação de ética política por parte do Governo e a sua falta de sentido de Estado. Ao mesmo, o PSD tem vindo a apresentar alternativas à política do Governo e a defender causas que permitem inverter o declínio económico e social em que o país se encontra e melhorar as condições de vida dos portugueses”.

“Seriamente preocupado”

Na abertura do discurso,“A liderança do PSD, que ainda não completou um ano, já apresentou programas bem estruturados no domínios da emergência social, do Orçamento do Estado, da educação e da habitação, programas de muito melhor qualidade do que as políticas do Governo nessas áreas”, continuou.

“PSD não deve ir a reboque”

Numa mensagem para a ponte de comando laranja, o antigo primeiro-ministro e presidente da República propugnou que “o programa eleitoral do PSD só deve ser apresentado na proximidade do ato eleitoral, como é normal, de modo a ter em devida conta os desenvolvimentos recentes na cena nacional e internacional”.“Creio, aliás, que. Mas importa ter presente que o atual só há poucos dias completou um ano em efetividade de funções e goza de apoio maioritário na Assembleia da República. Essas moções de censura servem os interesses do Governo socialista, desviam atenções dos casos reprováveis”, advogou na sua intervenção, a espaços muito aplaudida pelos autarcas e demais dirigentes reunidos em Lisboa.“Fundamental é sim resgatar o debate político em Portugal, porque ele é importante em democracia,. Os partidos políticos não devem ser inimigos uns dos outros, são sim adversários que devem ser respeitados”.

A reabilitação de Passos e as acusações à esquerda

Num dos momentos mais aplaudidos,, que como primeiro-ministro revelou grande responsabilidade e sentido de Estado, tendo retirado Portugal da bancarrota a que o governo socialista conduziu o país”.“O PSD não deve cometer o erro de anunciar qualquer política de pré-coligações tendo em vista as próximas eleições legislativas.”, insistiria. Para se

“Falta convencer oito a nove por cento de eleitores para o PSD obter o mesmo resultado que o PS obteve nas últimas eleições”, assinalou o antigo presidente da República.

“É totalmente falso que haja ambiguidade no PSD quanto à orientação do seu futuro governo., carregou Cavaco.“Foram esses partidos e não outros que, juntamente com o PS, contribuíram para o empobrecimento do país e os seus salários baixos. Porque não perguntam ao PS que esclareça as suas ambiguidades?”, atirou.“Em matéria de ideologia, o Governo é um vazio. A palavra socialista é apenas um. Na palavra pública e nas atitudes dos membros do Governo escasseia a competência, mas abundam a hipocrisia e o populismo”.

“Devemos perguntar aos portugueses se acham normal”

Já perto do termo do discurso,. Foi isso que aconteceu em março de 2011”.“Nunca imaginei que a incompetência do Governo socialista atingisse uma tal dimensão”, acentuaria, apontando em seguida a produtividade inferior à média europeia e o que descreveu como um empobrecimento generalizado:. Onde está a governabilidade que a maioria absoluta é suposta assegurar?”, perguntou.