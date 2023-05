PS reage. Brilhante Dias acusa Cavaco de "linguagem ofensiva e antidemocrática"

O líder do grupo parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, acusou este sábado Aníbal Cavaco Silva de ter recorrido a uma "linguagem ofensiva e antidemocrática" no discurso com o qual encerrou o Encontro Nacional de Autarcas Social-democratas. O antigo presidente da República acusou o Executivo de António Costa de mentir diariamente e de governar "aos solavancos".