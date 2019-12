Entrevista com Inês Sousa Real, líder Parlamentar do PAN

O combate à pobreza, as alterações climáticas, as medidas de defesa das vítimas de violência doméstica e as questões de género são para o PAN linhas vermelhas na decisão de voto do Orçamento do Estado.Em entrevista à Antena1, Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN – partido Pessoas, Animais, Natureza – diz que decorrem neste momento reuniões entre o Governo e os partidos e o PAN aguarda para ver que medidas são ainda refletidas no documento final, para depois decidir o seu sentido de voto.No dia em que chega a Portugal Greta Thunberg, Inês Sousa Real diz que a ativista tem o mérito de ter colocado as questões na agenda pública e mediática, principalmente sendo de uma geração tão nova, e isso é positivo.



Sobre a carta que o Ministro do Ambiente e da Ação Climática escreveu à ativista, a líder parlamentar do PAN diz que gostaria de ver se, face às preocupações que Matos Fernandes expressa nesta carta, o Governo vai ponderar algumas das suas ações como o aeroporto do Montijo, as dragagens do Sado ou o processo do lítio. Para Inês Sousa real é preciso passar das boas intenções às medidas concretas.



O PAN, que passou de um deputado único a grupo parlamentar, considera que o Regimento da Assembleia da República dever ser adaptado à nova realidade – já o deveria ter sido aliás na legislatura passada - diz Inês Sousa Real que admite que os novos partidos possam até ter mais direitos que os que foram conferidos ao PAN, inclusive na Conferência de Líderes, que deveria passar a Conferência de Representantes.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Natália Carvalho a Inês Sousa Real: