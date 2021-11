Entrevista RTP. António Costa pede estabilidade para a nova legislatura

Na entrevista da última noite,"Peço o voto dos portugueses uma solução estável para quatro anos de Governo. Com ou sem maioria, não deixarei de dialogar", afirmou António Costa, durante a entrevista conduzida pelo jornalista António José Teixeira.Questionado sobre o cenário da maioria relativa, António Costa redarguiu:Costa recuaria ao ao período em que assumiu a presidência da Câmara Municipal de Lisboa, a partir de 2013, para minimizar os perigos de uma maioria absoluta do PS."Acho que ninguém tem medo da minha ação e da forma como governamos, ninguém tem dúvidas de que o Presidente da República não deixará de estar atento, que a comunicação social estará atenta e que o poder judicial é livre e independente".

"A escolha fundamental"

Quanto às próximas legislativas, o secretário-geral socialista sustentou que "a escolha fundamental dos portugueses é se querem regressar a um Governo do PSD ou se querem dar continuidade a um Governo do PS"."E, dando continuidade a um Governo do PS, em que condições querem que o Governo do PS governe:. É uma opção dos portugueses. Eu estou de bem, eu ficarei de bem qualquer que seja a votação".

"A humildade"

O líder socialista diria ainda que os políticos devem ter a "humildade de perceber que quem escolhe em eleições os resultados das eleições são os portugueses"."Há uma lição que todos temos a retirar destes anos:. Custa-me muito, devo dizer, porque acho que foi um desperdício de oportunidades", propugnou.Quanto a PCP e BE, Costa indicou que, após as eleições de 30 de janeiro, "novos tempos virão"."Portanto, eu não vou querer estar aqui a abrir a ferida, andar aqui a remoer no tema. Há eleições, é um ciclo novo que se abre. Aquilo que eu digo aos portugueses, com toda a clareza, é o seguinte: Peço que nos deem força para podermos governar de forma estável durante os próximos quatro anos".

Geringonça morreu?

Confrontado com a tese de que a geringonça "morreu", tal como afirmou recentemente Manuel Alegre, António Costa concordou e comentou que o histórico socialista"Esta fórmula, como tivemos desde 2016, até agora, essa indiscutivelmente acabou, É uma questão de facto. O que é que virá a seguir? Vamos ver o que os portugueses decidem que venha a seguir", disse.Já sobre um eventual entendimento do PS com o PSD a seguir às eleições, António Costa evitou alargar-se na resposta: "Primeiro, é preciso deixá-los arrumarem-se a si próprios, e depois falamos sobre os partidos à direita do PS. Neste momento, como é sabido, estão num processo interno, a arrumar a sua própria casa. Não vou interferir nesse processo. É um processo que lhes diz respeito".

Veja aqui a entrevista na íntegra.