Estado da Nação. Portugueses dão nota positiva a Marcelo e Costa

Portugal enfrenta uma das maiores crises sociais e económicas dos últimos tempos, muito em consequência dos efeitos da Covid-19. Ainda assim, a Sondagem Social e Política do CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP e o jornalrevela que os portugueses avaliam positivamente a cúpula política do país.





"cerca de nove em cada dez portugueses avaliam de forma positiva a atuação do Presidente da República". Isto é, 87 por cento dos inquiridos consideram a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa "boa" ou "muito boa". é entre os eleitores de partidos mais à direita que se encontram maiores percentagens de avaliações negativas". Assim, dos supostos eleitores do Chega, 31 por cento avaliam como "muito má" e 20 por cento como "má". Dos simpatizantes da Iniciativa Liberal, 36 por cento avalia também negativamente a atuação do Presidente da República. E do PSD – partido a que pertence Marcelo Rebelo de Sousa – apenas um por cento avalia como "muito má" e nove por cento como "má". Apresentada na semana em que se debate o Estado da Nação, esta sondagem revela que. Isto é,Contudo, "cruzando esta informação com a intenção de voto por partido, observa-se que".

"Entre os inquiridos que tencionam votar PS, apenas um por cento avaliam de forma negativa a atuação do PR. No caso dos eleitores BE são cinco por cento e CDU 11 por cento", lê-se no documento.







Mas a atuação do Chefe de Estado não é a única com avaliação positiva neste inquérito. Questionados quanto ao desempenho do atual governo, 66 por cento dos participantes avaliaram como "bom" e sete por cento como "muito bom".





Portanto, "o desempenho do Governo é avaliado positivamente por três quartos dos inquiridos", esclarece o relatório, acrescentando que apenas "um em cada cinco avaliam de forma negativa" a atual legislatura.





Também cruzando estes dados com as informações e intenção de voto, observa-se uma "maior percentagem de avaliações negativas entre os potenciais eleitores à direita do que à esquerda do PS".





De facto, dos 21 por cento que avaliam negativamente o desempenho do Executivo liderado por António Costa, a maioria é da Iniciativa Liberal (45 por cento dizem que é "mau" e três por cento dizem que "é muito mau"), do Chega (39 por cento avaliam como "mau" e 33 por cento como "muito mau") e do PSD (22 por cento como "mau" e três por cento como "muito mau").



No entanto, dos potenciais eleitores do BE, 15 por cento consideram "mau" ou "muito mau" o desempenho do Governo e, entre os da CDU, 14 por cento avaliam como "mau".





O inquérito revela ainda que, "21 por cento dos inquiridos acreditam que haveria pelo menos um partido da oposição que seria capaz de fazer melhor do que o atual Governo". Destes, cruzando novamente os dados com a intenção de voto, apenas entre os potenciais eleitores do Chega (73 por cento) e do Iniciativa Liberal (57 por cento) "encontramos uma maioria indicando que outro partido faria melhor".

Desempenho das autoridades na resposta à pandemia



Analisando os dados anteriores, conclui-se que os portugueses avaliam, de forma geral, positivamente tanto a atuação da Presidência da República como o desempenho do Governo.







Mas, considerando a situação atual do país e a resposta das principais autoridades à pandemia da Covid-19, será a opinião dos portugueses também positiva?





Desde o início da pandemia, as opiniões sobre a atuação da Direção-Geral da Saúde têm divergido. Contudo, tendo em conta esta sondagem, a avaliação a esta entidade - representada por Graça Freitas - é positiva.







Dos inquiridos, 44 por cento avaliam a atuação da DGS como "razoável" e 44 por cento, também, avaliam como "boa" ou "muito boa".





Na maioria das conferências de imprensa da DGS sobre a situação epidemiológica do país, a ministra da Saúde participa, em representação do Governo, ao lado de Graça Freitas. E, à semelhança da DGS, a atuação de Marta Temido foi avaliada como "razoável" por 44 por cento dos participantes neste inquérito. Há ainda 40 por cento que consideram que a atuação da ministra tem sido "boa" ou "muito boa", na resposta à Covid-19.





Quanto à atuação do primeiro-ministro neste contexto, 51 por cento avaliam-na positivamente. Mas 36 por cento dos inquiridos consideram que a atuação de António Costa tem sido apenas "razoável".





Já o Presidente da República parece ter uma atuação melhor aos olhos dos portugueses - 46 por cento consideram que tem sido "boa" e 15 por cento "muito boa". Ainda assim, há 28 por cento que pensam que a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa na resposta à pandemia tem sido "razoável".





As autoridades locais têm desempenhado um papel fundamental no controlo e prevenção da Covid-19, tendo sido, por isso, também avaliadas quanto à atuação na resposta à pandemia. Os participantes consideram que a câmara municipal da sua localidade tem agido, maioritariamente, de forma positiva.





Observa-se, assim, que 47 por cento das pessoas avaliam como "boa" ou "muito boa" a atuação das autarquias, e 31 por cento diz que tem sido "razoável".



Intenção de voto





As opiniões quanto ao desempenho do Governo e à atuação na resposta à pandemia são positivas, como já vimos. Mas, se houvesse eleições legislativas em breve, o cenário mantinha-se favorável ao atual Executivo?





Na semana em que se debate o Estado da Nação, esta sondagem da Universidade Católica Portuguesa analisa a Intenção de Voto dos portugueses.





Nas últimas eleições foi claro que muitos portugueses manifestaram o seu descontentamento, ou o seu desinteresse, pela política em Portugal, ao absterem-se de ir às urnas. Mas, embora a abstenção seja cada vez maior, nos últimos anos, a maioria dos inquiridos (65 por cento) revela que "de certeza que iria votar".





Segundo a sondagem, apenas seis por cento dizem que "de certeza que não iriam votar" e três por cento "não tencionariam ir".





"A partir destas respostas não é possível prever um valor para a abstenção", esclarece o relatório. Apenas se pode concluir que, das pessoas que aceitaram participar na sondagem, a maioiria diz que iria votar de certeza.





Considerando estes 65 por cento que dizem votar, o "PS é o partido com mais intenções de voto, mas não o suficiente para a maioria absoluta".





Analisando a Intenção de Voto deste grupo, o Bloco de Esquerda, o Chega e a CDU estariam "em empate técnico, mas com resultados desta sondagem a darem ligeira vantagem aos dois primeiros", assim como, o CDS-PP, a Iniciativa Liberal e o PAN também estariam "em empate técnico".





Face a estes resultados, verificariam-se "algumas subidas e descidas de dois ou três pontos percentuais (PS, PSD, BE, CDS, IL)".



"Mas a subida do Chega destaca-se das demais oscilações", refere o relatório. "Trata-se de um partido que elegeu um deputado em Lisboa com 1,29 por cento do total nacional de votos e que nesta sondagem aparece com a dimensão eleitoral de partidos como o BE ou a CDU".



"Os dados deste inquérito mostram inequivocamente que este é o partido que mais está a crescer nesta legislatura", destaca ainda o documento, que frisa que são apenas "sondagens" e que as comparações a resultados eleitoriais devem ser feitas "com algum cuidado".