Estado da Nação. Saúde física e mental dos portugueses sofreu impacto da pandemia

A quarentena domiciliária imposta por todo o país durante o estado de emergência obrigou os portugueses a adaptarem os seus hábitos. A realização de exercício tornou-se mais difícil, houve menos margem para passeios e, nas clínicas e hospitais, muitas consultas foram adiadas.Esta combinação de fatores poderá ser, pelo menos em parte, a justificação para queSão mais as mulheres (19 por cento) do que os homens (11 por cento) a queixarem-se neste aspeto, “padrão já encontrado em inquéritos anteriores”, segundo o relatório.(19 por cento), seguida da dos 55-65 anos (17 por cento).Por outro lado,, revela a sondagem realizada pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa para a RTP e o Público.

Números da saúde mental mais preocupantes

Mas não só a saúde física da população terá sofrido o impacto do confinamento. A incerteza, a preocupação, a mudança repentina e os novos constrangimentos terão também surtido um efeito negativo na saúde mental de muitos portugueses.Segundo a sondagem, os números da saúde mental são mais preocupantes do que os da saúde física, comEsta sensação é mais prevalente nas mulheres (34 por cento) e nos jovens.. Já a faixa etária com menos pessoas a dizerem sentir-se pior foi a dos +65 anos, com 17 por cento.Por outro lado, oito por cento dos inquiridos disseram sentir melhorias na sua saúde mental e 62 por cento disseram senti-la igual.

Confiança no SNS mantém-se

Em tempos de pandemia, o Serviço Nacional de Saúde tem sido posto à prova, com os números dos internamentos a aumentarem e com mais pessoas a pedirem ajuda pela linha SNS24. Apesar destas e de outras dificuldades,

Sandra Machado Soares, Rodrigo Lobo, Dores Queirós - RTP



Dos 1217 inquiridos, 38 por cento consideraram “razoável” a resposta do Serviço Nacional de Saúde eOutros seis por cento responderam que foi “má” e quatro por cento “muito má”.Ainda sobre o SNS, os inquiridos foram questionados sobre se consideram que este serviço “vai ser capaz de aguentar uma segunda vaga”. As respostas revelam confiança no Serviço Nacional de Saúde, mas ainda assim a Universidade Católica salienta queForam 41 por cento os que responderam “provavelmente sim”, contra 28 por cento que responderam “provavelmente não”. Outros 15 por cento acreditam que “de certeza que sim”, contrastando com os oito por cento que consideram que “de certeza que não”. Oito por cento não quiseram responder.

Portugueses divididos quando à evolução da saúde

Por fim, a sondagem concluiu que os cidadãos se dividem quanto à expetativa de evolução da saúde em Portugal daqui por dois anos.Em função daquilo que hoje conhecem,A Universidade Católica ressalvou que não se observam diferenças nas respostas em função de características socioeconómicas.

Ficha técnica

Os 1217 participantes desta sondagem foram selecionados aleatoriamente, através de uma lista de números de telefone fixo e de telemóvel, 34 por cento da região Norte, 21 por cento do Centro, 31 por cento da Área Metropolitana de Lisboa, seis por cento do Alentejo, quatro por cento do Algarve, dois por cento da Madeira e dois por cento dos Açores.Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo (50 por cento foram mulheres), escalões etários, grau de escolaridade e região com base no recenseamento eleitoral e nas estimativas do INE.