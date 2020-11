Estado de Emergência. Líder parlamentar centrista discorda de abstenção imposta por direção do partido

Dois deputados do CDS, incluindo o líder parlamentar Telmo Correia, criticam a alteração do sentido de voto do partido na renovação do estado de emergência da passada sexta-feira. Telmo Correia e João Gonçalves Pereira entendem que o CDS deveria ter continuado a votar favoravelmente, como até então, ao contrário do que decidiu a direção do partido.