Estado garante estar preparado para concretizar a "bazuca" europeia

Alexandra Leitão admite que os próximos tempos vão ser de elevada exigência, mas diz que está tudo a postos para a chegada dos fundos comunitários.





Só para a área da capacitação e modernização, o sector do Estado vai contar com 600 milhões de euros de verbas vindas de Bruxelas.





Alexandra Leitão revela também que vai ser criada uma espécie de programa Erasmus na Função Pública.





Os dirigentes intermédios vão poder trabalhar noutro país da União Europeia, em intercâmbios de um a dois meses, mantendo o salário e recebendo ainda uma ajuda para despesas relacionadas com essa presença no estrangeiro.Um programa de intercâmbio entre dirigentes da Função Pública dos diversos países-membros, para permitir essa troca de experiências.Alexandra Leitão diz que este projecto-piloto vai ser apresentado terça-feira na reunião entre os ministros europeus com esta pasta, que se realiza em Lisboa, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.