Eutanásia. Hugo Soares denuncia "conluio" e "cumplicidade" entre o PS e o Chega

Hugo Soares refere ainda que a rejeição, em conferência de líderes, da proposta do PSD sobre um referendo à eutanásia, constitui "um atropelo ao normal funcionamento do Parlamento".



O responsável do PSD diz que existe um "conluio" entre André Ventura e Augusto Santos Silva "com o alto patrocínio do primeiro-ministro".