Explicação dos contornos da remodelação no Governo

Pedro Siza Vieira fica com a pasta da Economia e acumula com a de adjunto do primeiro-ministro. João Gomes Cravinho sucede a Azeredo Lopes no ministério da Defesa. Na Saúde Marta Temido substitui Adalberto Campos Fernandes. Na Cultura Castro Mendes dá lugar a Graça Fonseca.



Em comunicado, o primeiro-ministro António Costa justifica esta remodelação, como conta o jornalista João Vasco, com a aposta na economia e no setor energético.



Esta remodelação no Governo de António Costa mereceu reações de vários partidos.



A coordenadora do Bloco de Esquerda não comenta nomes. Catarina Martins prefere salientar a saúde e a energia como áreas onde é preciso avançar.





O secretário-geral do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, prefere falar de políticas setoriais mais do que de nomes.À direita, a líder do CDS, Assunção Cristas, entende que a remodelação mostra as fragilidades do executivo.O presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio, prefere falar de fraqueza e falta de coesão do Governo.Os novos ministros da Defesa, Economia, Saúde e Cultura tomam posse esta segunda-feira, ao meio-dia, no Palácio de Belém, em Lisboa.Para esta segunda-feira está também agendada a entrega do Orçamento de Estado para o próximo ano.O documento vai ser entregue na Assembleia da República, depois de ter sido aprovado pelo Governo durante o fim de semana.