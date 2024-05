Fernando Araújo afirma que gestão do SNS tem de estar acima de agendas partidárias

António Cotrim - Lusa

O ex-diretor executivo do SNS é ouvido na Assembleia da República no dia em que o Governo anunciou o nome do sucessor no cargo, o tenente-coronel António Gandra d'Almeida. Fernando Araújo afirma não querer criar obstáculos à reforma no SNS, mas refere que este tem de estar acima de qualquer agenda partidária.