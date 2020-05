Ferro Rodrigues consolida apoio a Marcelo Rebelo de Sousa

, frisou Ferro Rodrigues.Quanto à possibilidade da candidatura de membros do PS às presidenciais, que poderá ser o caso de Ana Gomes, o presidente da Assembleia lembrou que “ainda faltam seis meses” e, portanto, “vamos esperar que haja apresentações de candidaturas”.“Vejo como normal, nesta fase em que não há candidaturas a apresentar, que haja algumas pessoas que tentem marcar terreno, marcar posição”, acrescentou.

Costa sobre orçamento complementar

Junto a Ferro Rodrigues estava o primeiro-ministro que, questionado sobre se admite mudanças estruturais de fundo no orçamento complementar, nomeadamente uma baixa de impostos para ajudar à retoma da economia, disse“Nós estamos a começar a trabalhar no desenho do orçamento suplementar. Entre o final desta semana e o início da próxima teremos de começar a ter os contactos com os partidos políticos (…) para se poder saberassim como para perceber “a dimensão dos estragos e a capacidade que temos de responder a esses estragos”, explicou António Costa.“O orçamento complementar tem que estar associado a um programa de emergência económico e social, que antecederá o programa de recuperação e de relançamento da nossa economia”, acrescentou.

Arrancou a segunda fase de desconfinamento

O primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República almoçaram juntos esta segunda-feira, dia em que se marca a reabertura dos restaurantes naquela que é a segunda fase do plano de desconfinamento.“Este é um dia muito importante. Daqui a 15 dias temos que fazer o balanço de como é que isto correu, e também daqui a um mês como é que corre o novo desconfinamento que irá seguir-se”, afirmou Ferro Rodrigues.Já António Costa declarou queEm Portugal foram registados, desde o início da pandemia, 29209 casos de infeção, dos quais 6430 já foram dados como recuperados. Há a registar 1231 óbitos, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.