Funeral de Pinto Balsemão realiza-se no segundo dia de luto nacional

O antigo primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC morreu na terça-feira, aos 88 anos.

Visão “cosmopolita” e “universalista”



c/ Lusa

Estiveram igualmente presentes no velório. Do atual Governo passaram pelos JerónimosCompareceram ainda antiga candidata presidencial Ana Gomes, os candidatos a Belém António José Seguro, Luís Marques Mendes e Jorge Pinto.Estiveram também nos Jerónimos os antigos ministros João de Deus Pinheiro, Fernando Faria de Oliveira, Basílio Horta, Luís Pedro Mota Soares, Pedro Siza Vieira, António Vitorino e Guilherme d'Oliveira Martins, assim como o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.. O pedido foi apresentado pelo PSD e aprovado por todos os partidos com assento parlamentar.Foi assim adiada, uma vez mais, a discussão da Lei da Nacionalidade em sede de especialidade, que deveria ocorrer esta quinta-feira. Na véspera foi cancelado o debate preparatório do Conselho Europeu.Entrevistado noe, em particular, o papel que este desempenhou na revisão constitucional de 1982 e no posterior processo de adesão de Portugal à CEE.Na leitura do primeiro-ministro e líder do PSD, a liderança de Francisco Pinto Balsemão antecipou uma das décadas mais prósperas de Portugal – já com a governação de Aníbal Cavaco Silva.