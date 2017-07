Governo defende que produtividade dos ministros não se mede pelo número de leis assinadas

Lusa 26 Jul, 2017, 16:45 | Política

"O Diário da República tem as leis que são precisas. A produtividade dos ministros não se mede pelo número de leis que assinam e levam ao Conselho de Ministros, mede-se pelo resultado das suas políticas e cumprimento do seu programa", advogou a governante.

Maria Manuel Leitão Marques falava em Lisboa num almoço/debate promovido pelo International Club of Portugal, encontro com o mote "A modernização ao serviço das empresas".

No encontro, e falando perante dezenas de empresários, a ministra reiterou a importância do Simplex como um "programa emblemático" que integra uma "visão da reforma do Estado", advogando que o Governo "fala com cidadãos, empresas", para permanentemente melhorar a relação administrativa com os cidadãos e grupos empresariais.